Flor Vigna confirmó su separación con Nico Occhiato y, desde que dio esta triste noticia, los seguidores de la rubia vieron en esta noticia una oportunidad para conquistar su corazón.

Una vez confirmada su soltería, la rubia aseguró que tenía muchos candidatos que le envían osadas propuestas por Instagram. “Ay, los hombres son terribles. Son tan… mejor no digo nada”, dijo Flor en una entrevista.

Vigna reconoció que “hay mucho hombre dando vuelta que quiere mandarte una bombita por Instagram, que quiere conquistarte de esa manera tan particular que tienen algunos". "Hay muchos chamuyeros dando vueltas, pero no doy bola. Estoy lejos de todo eso”, aseguró.

Vigna y Nico decidieron tomarse un impasse que también generó algunos comentarios y versiones cruzadas sobre los motivos de la ruptura. Según contó Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana, surgió un rumor de que Flor fue vista a los besos con otro hombre. "No tengo la foto, pero ya me va a llegar. No miento. Me llegó por mensaje privado que ella había estado con otro muchacho el fin de semana”, reveló la periodista.

Lo cierto es que, después de estos dichos, Vigna salió al cruce y negó las versiones. "Sí, somos libres, cada uno puede estar con quien quiera. Pero igual hasta ahora, yo por lo menos, no estuve con nadie", dijo en el portal Ciudad.com.