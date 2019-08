A mediados de 2013, Jésica Cirio y Martín Insaurralde se conocieron y tuvieron sus primeros encuentros. Idas y vueltas de un romance que se formalizó en 2014 con el casamiento y se terminó de consolidar con el nacimiento de Chloé en 2017. En una reciente entrevista, la modelo contó detalles de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales y cómo se afianzó el vínculo.

“Martín estaba enamorado. Pero enamorado ciego. Al principio, no me porté bien con él. Por ejemplo, una noche me llamó, le conté que a la mañana siguiente viajaría a Mar del Plata por trabajo, y me dijo, ‘yo te llevo. Permitime acercarte en mi auto’. Pasó por casa y bajé con mi asistente. Dormí todo el trayecto. Al llegar intentó darme un beso y le respondí con un pico veloz. Bajé y me fui casi corriendo”, contó la instructora de Zumba en una entrevista con la revista Gente.

Luego, se refirió al día que tuvieron sexo por primera vez. “Días después le conté que estaba en Chaco, donde haría una conducción. A la tarde me llama, ‘Jes, estoy entrando al hotel’. ¡Una sorpresa! Lo recibí en el restaurante, comimos genial, y entonces intimamos por primera vez. Pero en medio de la noche volví a dormir a mi cuarto. No hubo ni siquiera desayuno de despedida. Sólo le mandé un texto: ‘Que tengas buen regreso’”, confesó.