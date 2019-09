Zaira Nara está transitando su cuarto mes de embarazo. Las fotos que comparte en sus redes sociales alimentan las suposiciones de sus 3 millones de fanáticos, que le vaticinaron la llegada de un varón. Ahora ella rompió el silencio.

En Morfi, el programa que conduce en Telefe, la modelo explicó que no quería decir el sexo de la criatura hasta que naciera. Sin embargo, las marcas que le ofrecen canjes la pusieron en apuros. "Me empezaron a preguntar. Hay como diez que me quieren mandar cositas. Yo elijo todo gris, pero me dicen que cuando sepa les diga", comentó.

Segundos después, agarró su celular y mostró su última ecografía. El misterio llegó a su fin. "Ahí está la columnita, estaba de costado y no se veía. Y la flechita indica... un pitilín”, dijo emocionada.

Sus compañeros la abrazaron y la felicitaron por la llegada del nene. ¡Sus fans tenían razón! "Aceptamos sugerencias de nombre realmente porque al lado de Malaika... no le puedo poner uno típico”, agregó entre risas.

Zaira Nara está en pareja con Jakob Von Plessen, un hombre multifacético que le robó el corazón. Es agricultor, piloto de avión y organizador de safaris en Kenya. En la Argentina trabaja con cabalgatas en la Patagonia, su gran refugio.