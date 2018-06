Una publicación compartida de Natalie Weber (@nannitaweber) el 29 May, 2018 a las 12:18 PDT



El presente futbolístico de Mauro Zárate (31) en Vélez hizo que se reinstale en la Argentina con su mujer, Natalie Weber (31), y sus dos hijos, Mía (6) y Rocco (2). Esa situación llevó a que los afectos y los encuentros con amigos estén más cercanos en sus vidas.

Superada una breve crisis matrimonial, la modelo contó cómo cambió la vida de su marido, ahora que está en su país natal, en relación a las salidas nocturnas. Y reveló un particular acuerdo que tiene con su pareja. "Mauro no sale nunca, es muy amiguero, le encanta hacer asados en casa o salimos a cenar siempre juntos. Creo que también se cuida, porque si quiere, le llueven minas, pero no se expone y a mí me deja tranquila que se maneje así. Además, yo tengo sus contraseñas y él tiene las mías y me ha pasado más de una vez de salir de bañarme y encontrarlo revisando todo", contó Natalie en la revista Pronto.