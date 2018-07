Hace varios años se comentó que el galán de telenovelas Fernando Carrillo engañó a Catherine Fulop el día de su boda civil, aunque el actor ya había confesado lo que había pasado, no se conocía la versión de la actriz y conductora.

Cathy fue una de las invitadas del programa "PH Podemos hablar", que conduce Andy Kusnetzoff , y en una de las sesiones la actriz reveló detalles del engañó de Carrillo. "Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás", señaló Fulop.

Y luego contó que el propio Carrillo fue quien le reveló la infidelidad. "Me contó que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa", dijo. "Él supuso que a mí me pasaba como a él, que a cada dos pasos se le regalaban, entonces me lo contó para empezar desde cero, ya que nos habíamos casado", explicó la actriz.