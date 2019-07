Hace poco más de dos años, Nicole Neumann decidió terminar si vínculo de amor con Fabián Cubero. Corría el mes de mayo de 2017, y todo estalló por los aires en la vida de Indiana, Allegra y Siena. El tiempo transcurrió, ya están divorciados, pero los dos siguen dándole vueltas a un vínculo cada día más doloroso.

El que comenzó una nueva guerra fue el defensor de Vélez, quien acusó a su mujer del mal momento que están transcurriendo en la nota con Nosotros a la mañana, que conduce el Pollo Alvarez, quien dijo: "Lo que me interesa a mí es que las nenas estén bien, el pasado no tendría que importar. Lo que se ve de afuera es '¿estos dos no pueden relajarla, no hablar más, sacar la tele y hablar por chat?'. Esto es lo que se ve de afuera".

Al ver esto, la modelo explotó y le dijo de todo: "Sería ideal poder hablar, pero estoy bloqueada del chat hace tres o cuatro meses. Ahora tengo que volver a tener reuniones con los abogados porque está todo muy complicado. Nos mandamos mensajes de texto, pero es complicadísimo… Las abogadas le pidieron que me desbloquee pero todo sigue igual. Por suerte, mi hija grande tiene teléfono".

"¿Sentís que él y ella están ensañados en hacerte daño?", le consultó Sandra Borghi. Y Nicole respondió: "Es un castigo eterno por haber truncado el proyecto de la familia" .

Más tarde, la rubia analizó: “Yo quiero tener una familia, pero quiero tener una pareja donde esté enamorada de la otra persona. No pude seguir estando en un vínculo que no me genera ninguna de esas cosas. A mí se me acabó el amor y decidí terminar con eso. Me dolió en su momento, me frustró un montón tener que romper la familia, pero más infeliz sería quedarme en el lugar donde no tengo vida”.