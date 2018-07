Rúrik Gíslason, volante de Islandia, es probablemente el jugador del Mundial de Rusia 2018 que más llamó la atención a las argentinas. Y no precisamente por sus cualidades técnicas ni su destreza con la pelota.

El hombre de 1.84 metros de altura y 30 años fue suplente en el partido que Islandia empató con la Argentina y ni siquiera participó del encuentro de su seleccionado en la derrota contra Nigeria, pero se metió en el corazón de las argentinas.

Hasta este momento, se creía que la modelo mendocina Bárbara Córdoba había logrado cautivarlo. "Encantada de conocerte, guapo", escribió ella en una publicación en su cuenta en Instagram, donde se la ve muy feliz en una pileta junto a él en Miami.

"Me estoy hablando con él. ¡Sí! ¡Te lo juro por los cuatro años de Combate!", aseguró la rubia ante el gesto de asombro de Juani Martínez, su coequiper en el programa de El Nueve.

"Hablamos por Instagram. Te lo juro. Lo empecé a joder diciéndole 'hi, I'm from Argentina'. ¡Nunca pensé que me iba a responder!", exclamó Laurita, que se separó de Fede Bal a fines de mayo, aunque recientemente comenzaron a circular versiones de reconciliación.

"Ahora estamos en una relationship", confesó, en broma, sobre Gíslason. Además, dijo que le preguntó por la modelo mendocina que supuestamente estaba saliendo con él, pero el futbolista negó que eso sea cierto.