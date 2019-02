Lourdes Sánchez no tiene pelos en la lengua. Desde que salió de la pista del Bailando por un sueño, ella anda mucho más desenvuelta y no tiene problemas en decir lo que piensa la mujer del Chato Prada (¿será esa su banca?). Pero, esta vez, se fue de mambo.

Mientras presentaba a Macarena Rinardi y Mora Godoy en un programa, se quiso hacer la graciosa y terminó dándole una bienvenida no tan amistosa a la mujer de Federico Hoppe.

“Acá tenemos a nuestras invitadas, dos diosas. Macarena Rinaldi y Mora Godoy, ¡qué placer! Muchas gracias por acompañarnos. Acá ya tenemos una confirmada (para el Bailando), ¿o no Maca?”. Y la rubia saltó de alegría. Lourdes, en tanto, le dio: “No nos diste la primicia, pero te perdonamos”.

Rinaldi pasó el mal trago, pero siguió con su historia: “Voy a acompañar a una figura. No lo sé muy bien todavía quien será. No es Diego Ramos, este año; me perdí de bailar con él. No llegué a bailar ni una gala. Estoy recuperada, pero sigo yendo todos los días a la clínica para reforzar el hombro. Tengo muchas ganas”.

Y la rubio cerró con los datos sobre quien será el famoso que la acompañe: “Esta persona ya bailó. Es de mucha jerarquía. Es bailarín. A ver, puede ser, ojalá que sí y que termine resultando. No puedo decir nada. Me encantaría que se dé, pero no depende de mí”.