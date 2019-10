A una semana de la viralización de la fotos de Luciano Castro, las panelistas del programa de canal Trece, Los Ángeles de la mañana hablaron del tema luego de que el actor diera un móvil al programa y quien lo criticó con dureza fue Yanina Latorre.

El conductor, Angel de Brito reveló que fue Luciano quien le anticipó sobre la viralización de las fotos, pero sin pensar que se iba a generar tanta repercusion mediatica. Y quien no dudó en criticarlo fue, Yanina. “Las fotos no son viejas. Deben ser del mismo chamullo del verano cuando se separó de Sabrina Rojas”

“Me llama la atención que haya mandado fotos un tipo vivo e inteligente como él, del que muchas veces se habló de rumores pero al que nunca se lo agarró en nada fijo, o con pruebas… Hay que ser bobo para mandar fotos por Instagram.Después de todo lo que ha pasado y ver a los famosos a los que les pasó”, lanzo Latorre.

Tras los dichos, quien se sumó y opinó fue Graciela Alfano, quien sostuvo que hoy en día es “muy fácil manipular una cuenta de Instagram” a pesar de que las fotos se hayan mandado de una cuenta privada y verificada. “Fuera de eso, nunca sabemos quién está del otro lado, chicos. Por más caliente que estés… Conocía a la chica de chatear, son unos boludos”, opino Yanina.

Tambien, hablo Mariana Brey afirmó que la charla erotica que mantuvo Castro fue con una mujer que conoció, en otra oportunidad, personalmente. “No le mandó a gente que conoce bien, si no no habla por Instagram, sino que habla por WhatsApp y lo borran” dijo la mujer de Diego Latorre.

Lejos de calmar las aguas, la rubia continuo.“La culpa es de él, él es el que tiene que cuidar a sus hijos. Un tipo no tiene que mandar estas fotos. A ver, no digo que no las manden, que sean infieles y hagan lo que quieran. Pero hay que ser vivo y no mandar, o saber a quién mandar, que se encuentre con la mina y le dé por todos lados” afirmo

“Hoy en día, viendo lo que nos viene pasando a todos, que hasta me pasó a mí, tiene que saber que estas cosas pasan. Uno no sabe quién es la chica esta, si quedó caliente, dolida o lo buscó en ese momento para que le mande las fotos en bolas, guardarlas seis meses y después publicarlas” concluyó Yanina Latorre.