Desde que confirmó su separación de Matías Defederico (28), muchas fueron las voces que opinaron sobre la ruptura sentimental de Cinthia Fernández (28). Y en Involucrados, ciclo del que participa como panelista, un comentario de un periodista invitado la enfureció.

Quien estaba en el programa era el periodista deportivo Pablo Carrozza, convocado para hablar del escándalo que protagonizó Ricardo Centurión, jugador de Racing que se negó a hacerse un control de alcoholemia tras pasar dos semáforos en rojo en Lanús, y luego fue denunciado por intento de soborno a un oficial de tránsito, con un video como prueba. Pero en un momento Carrozza opinó de la vida de Defederico… y estalló todo. Así fue el duro cruce:

Guido Zaffora: -Ella (por Cinthia Fernández) es la que se carga con las tres nenas y va de acá para allá.

Carrozza: -Pero también hay que ponerse en la postura de Matías Defederico...

Fernández: -¿Cuál es la postura?

Carrozza: -En su momento fue que se sintió solo.

Fernández: -¿Y yo no? ¡Sos un machista! Volaban las bombas por mi cabeza (N de la R: Defederico jugó en Turquía y en la India entre 2015 y 2016), no había agua potable... ¿Y yo me tengo que ir a un país así?

Carrozza: -Por ese lado no me corras porque no tiene nada que ver.

Fernández: -Sos un básico, como si a mí no me hubiera traído problemas en la pareja. ¡Yo también estuve sola!

Carrozza: Pero yo no estoy discutiendo eso.

Fernández: -(Irónica) Porque es re fácil estar con tres nenas, sola.

Carrozza: -Pero yo te entiendo.

Fernández: -Me parece que tendrías que cerrar un poco el pico en lo personal y dedicarte al periodismo deportivo.

Carrozza: -Yo estoy mostrando la otra postura también.

Fernández: -¡Sos un ridículo! Siempre defendés a los jugadores.

Carrozza: Para nada. Ahora estoy diciendo que Centurión tiene que ir preso...

Fernández: La verdad es que es bastante ilógico lo que hacés.

Carrozza: ¿Pero por qué?

Fernández: Yo no le corté la carrera a nadie.

Carrozza: Yo no estoy diciendo eso.

Fernández: Lo dijiste. Si querés buscamos el tape... Yo estoy cruzada con él desde el móvil, en el que dijo eso. No sé si lo dijeron otros periodistas también, pero a él lo escuché.

Carrozza: Bueno, yo pongo la cara y me hago cargo.