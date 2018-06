Camila Morrone es modelo, actriz e influencer. Hija de la modelo argentina Lucila Polak y del fotógrafo argentino Máximo Morrone, la joven ya ha hecho camino en Hollywood y pisado las pasarelas como "ángel" de Victoria Secret.

La top model está viviendo su amor a pleno con el actor Leonardo Di Caprio, ya que la relación iría en serio. Hace unos días, los papparazzis captaron una cena romántica a la que asistió la pareja junto a Lucila Polak -su madre- y su padrastro, Al Pacino.

Joven, de tan sólo 20 años, Camila va por más y en su cumpleaños, subió su última foto con esa edad. "Last picture as a 20 year old. It was fun" (Última foto con 20 años. Fue divertido), escribió en el pie de la foto.