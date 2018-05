Oriana Sabatini se animó a desafiarse a sí misma y lanzarse al mundo de la música, en donde encontró una cálida respuesta de cientos de fanáticos, que no dudaron en aprender de memoria los hits "Stay or run", o "Love me down easy".

Tan grande fue el éxito que tuvo que fue convocada para participar del Lollapalooza 2018, que se celebró en el Hipódromo de San Isidro y que contó con la presentación de cientos de artistas.

Pero ese no fue su límite: la ex Aliados desplegó su talento en el escenario de Vorterix, el último sábado 5 de mayo, frente a una gran cantidad de personas.

A su vez, abrió su corazón y brindó sus sensaciones sobre lo que significó la ocasión para ella: "No me quiero poner cursi de vuelta, pero no tengo palabras para explicar lo que viví ayer".

Luego, añadió: "Pude cumplir un sueño que soñé desde muy chiquitita, y puedo decir que fue todo lo que esperaba y mas. Me pare en ese escenario y viví la fiesta mas linda de todas".