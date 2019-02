Evangelina Anderson publicó en Instagram una foto que sorprendió a sus seguidores.

Acostumbrados a encontrarse con imágenes del cuerpo envidiable de la modelo, los usuarios se quedaron con la boca abierta al ver que tenía puesto un corpiño muy particular.

Con transparencias muy sensuales y dos manos para tapar las partes íntimas, el llamativo modelo de corpiño hizo furor en la web.

Ella, sin embargo, ni siquiera hizo mención a su outfit: “Estamos en Semana Blanca por acá… para quienes no saben les cuento que es una semana no lectiva dentro del calendario escolar de enseñanzas no universitarias en la provincia de Málaga, acá en España, para compensar el hecho de que los días festivos locales caen en los meses no lectivos del verano. Se trata de una semana entera de vacaciones para los chicos! Por otro lado la Semana Blanca se inició como una semana en la que se pretendía promover el que los estudiantes pudieran conocer de cerca los deportes de invierno. De este modo era, y es, una semana en la que las familias organizan las vacaciones en zonas donde haya nieve… acá es imposible porque por más que sea invierno, acá en #marbella siempre hay sol y playa”, explicó.