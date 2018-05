Camila Gallea, una diosa cordobesa de 23 años, dejó el modelaje para dedicarse de lleno al fútbol.

La muchacha militó durante dos años en el equipo femenino de River Plate y hoy brilla en Junior de Barranquilla, en Colombia.

En diálogo con la prensa de ese país, la blonda señaló que en su adolescencia debió elegir entre las pasarelas y las canchas y confesó que terminó eligiendo los botines.

⚽ Una publicación compartida de Cami Gallea ⚽ (@cami_gallea_) el 28 Mar, 2018 a las 8:45 PDT

"Mi mamá me anotó en un desfile, esa semana traté de cuidarme intentando no trabar fuerte, ni tirarme al suelo a barrer. No funcionó, tenía las piernas raspadas y con moretones. Ahí, ella aceptó que lo mío era el fútbol y no una pasarela", señaló.

Junior jugó cuatro partidos en este año en la Liga Águila femenina y Camila ha estado presente en todos.