Después del rumor de romance que envolvió a la actriz e instagramer Sofi Morandi (22) con su ex partenaire del Súper Bailando, Julián Serrano, y que derivó en la renuncia de él al certamen y al programa S.T.O., la previa, un nuevo runrún de affaire ronda a la joven.

Desde hace días se habla de una relación amorosa entre ella y su compañero en la obra teatral El Mago de Oz, Franco Masini (25). Si bien ella oportunamente lo negó y se hizo la desentendida, su respuesta no convenció.

“No, Franco es compañero mío de El mago de Oz y tenemos la mejor. ¡Chicos, me van a sacar los chongos! ¡Me van a complicar la vida!”, intentó desligarse primero en Confrontados. “No sé de donde salió eso. Es relindo, pero no se dio. Me ponen en aprietos”, completó después.

Y esta vez, en su paso por la pista de ShowMatch quien la puso en aprietos fue su conductor, Marcelo Tinelli. “¿Está enamorada? ¿Está saliendo con alguien?”, quiso saber El cabezón. “No”, respondió ella primero, pero finalmente admitió que: “Hay algo por ahí…”.

“¿Es actor?”, consultó Tinelli. “Puede ser. Es muchas cosas. Actúa”, lanzó ella riendo. Mientras en la pantalla se veía el rostro de Franco Masini, el conductor preguntó: “¿Su novio es Franco Masini?”, Ella respondió negando. “No, te juro que no”, contestó la muchacha. Vale recordar que Masini fue pareja de Candelaria, la segunda hija de Tinelli.

“Ya veo que está saliendo con alguien y no lo quiero comprometer”, dijo de modo nada convincente. Y si hay alguien que no le creyó fue Tinelli. “Sabés que no te creo”, le dijo sin dudar. “Esa risa así: ‘Jaaaa’, hay algo ahí, sí, sí sí…Sabés que no te creo. Ahora cuando la miré dije: ‘Mirá que loco, no le creo’”, concluyó.