A semanas de haber confirmado su noviazgo, el Polaco y Barby Silenzi decidieron tomarse unos días de vacaciones en Bariloche para disfrutar a pleno de su amor en un entorno natural. La bailarina compartió algunas postales del viaje en Instagram donde se muestran enamorados y felices.

“All you need is love” (Todo lo que necesitas es amor), escribió Barby junto a una foto en la que se los ve abrazados y sonrientes con las montañas y el lago de fondo. Uno de los primeros en comentar la bella postal fue el cantante quien expresó: “Te amo negra hermosa”.

En las historias de Instagram, Barby filmó el paisaje desde un auto y musicalizó la escena con la canción del grupo Queen, “Love of my life” (Amor de mi vida). También filmó al cantante manejando por las montañas y comentó embelesada: “Mi conductor”.

Por su parte, el cantante se mantuvo más discreto y no mostró fotos del viaje, solo posó con un conjunto de ropa deportiva para promocionar una marca. “Bebe sos una bomba, te amo”, comentó su novia en esa publicación que en menos de dos horas superó los 6 mil corazones.

Las vacaciones de la pareja llegaron justo después de un tenso momento que vivió el Polaco debido a las declaraciones de su expareja, Silvina Luna. La actriz declaró que había tenido una reciente conversación en la que él le había contado que estaba empezando un tratamiento para recuperarse de su adicción a la cocaína.

Apenas se enteró de los dichos de Silvina, el Polaco salió a desmentir esa información y dijo que no necesitaba ningún tratamiento porque no tenía problemas con las drogas. Sin embargo, Gladys Florimonte, la mujer que ofició de nexo entre los dos se puso del lado de Luna y confirmó la información que el cantante había querido ocultar.