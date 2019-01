Guillermina Valdes es una de la actrices y empresarias con más bajo perfil del medio. Gran parte de su tiempo se dedica a su exitosa marca de zapatos Valdez, junto con Fabián Paz.Mientras que sus últimos trabajos en el plano actoral fueron las obras Sexo con extraños (2015) e Invencible (2017), por la que recibió elogiosos comentarios de la crítica y el público.

Desde ese momento, se abocó a la vida familiar y a planear su nuevo emprendimiento empresarial: una marca de cosméticos. En diálogo con Teleshow, se refirió a este nuevo desafío: "Estoy lanzando mi línea de cosméticos la cual vengo desarrollando hace un año y medio. Al principio parecía más simple y me puse a trabajar con todo. Al pasar el tiempo me di cuenta de que es bastante demandante la cuestión. Esto de generar productos como yo quería, con componentes activos naturales, no testados en animales, sin parabenos, sin sulfatos, mineral oil free, me llevó mucho tiempo. Pero por suerte todo será como lo soñé y estoy orgullosa del resultado logrado".

Actualmente, está pasando sus vacaciones en Punta del Este, junto a Marcelo Tinelli y la familia ensamblada que conformaron. El clan disfruta de las playas uruguayas, pero Valdes está todo el tiempo con los ojos puestos en su próximo emprendimiento.

"Estoy con el foco puesto en mi nueva línea y también trabajando con Valdez como siempre. Por eso deje la actriz un poco de lado", aseguró la empresaria. Al ser consultada sobre si tuvo alguna oferta actoral, confiesa: "Estoy analizando una propuesta que me llegó en enero. Aunque debo confesar que este último tiempo no he estado conectada con lo actoral porque puse toda mi energía en lo laboral, en mi nuevo proyecto y la verdad es que me cuesta pensar en otra cosa en estos momentos".

El lanzamiento de la línea de cosméticos tendrá lugar luego de que terminen las vacaciones. La actriz quiere que el público se lleve una gran sorpresa cuando vea la calidad de los productos y lo cuidado de todo el proceso de preparación.

El conductor de ShowMatch también tendrá un gran año con su vuelta a la televisión que coincidiría con la presentación oficial de la línea de Valdes. Más allá de esto, siempre acompaña a su pareja en cada uno de los proyectos que lleva adelante relacionado con la moda o el maquillaje.