La argentina Celeste Paz se animó a ser partícipe de las producciones de ESPN Magazine.



Con 32 años de edad y radicada en Barcelona, España, Paz reveló que hace deporte "desde que tengo cinco. Me encanta practicar disciplinas de alto rendimiento, y mientras las piernas me lleven lo seguiré haciendo. Cada deporte trabaja los músculos de distintas formas, y el entrenamiento también es diferente. El pádel no te hace trabajar la estética del cuerpo, lo que te hace el entrenamiento es mantenerte tonificada y en forma".



Vale mencionar que por su participación en la revista Interviú en 2014 se ganó dentro del circuito el mote de ser la jugadora de pádel "más sexy del mundo".