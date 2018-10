Tras años de exposición en las redes sociales y el boom de los famosos de compartir el día a día en sus cuentas de Instagram, varios fueron los que tomaron riendas en el asunto y decidieron expresarse contra los “haters”, esos usuarios, seguidores de una cuenta o no, que utilizan sus perfiles para publicar violentos comentarios a diario.

Esta vez, Mónica Farro confesó que luego de tomarse el tiempo de leer los mensajes que le envían y de responder algunos de ellos, quedó “sorprendida con el nivel de agresión y falta de respeto, sobre todo de mujeres”.

“GRASA, OPERADA, TRAVESTI (son) algunas de las palabras que por suerte no me afectan porque soy muy segura de mi misma. Yo me pregunto, si alguien no te banca o no le gusta tu vida o como sos, ¿por qué se molesta en escribirte un mensaje o seguirte o prestarle atención a tus fotos?”, escribió Farro en un extenso mensaje que publicó en su Instagram.

No solo le llegaron violentos comentarios de mujeres, sino también por parte de hombres: “Están los hombres que quieren denigrarte como ser humano ya ni como mujer jajaja (me hacen reír) Yo pienso, ¿tendrán una vida pobre? ¿Serán inseguros/as? ¿Qué quieren demostrar rebajando a alguien o insultando por una red social? Realmente me da mucha pena esa gente”.

En su descargo, Farro puso énfasis en su alta autoestima y le dejó un mensaje directo a los haters: “Yo soy así, amo ser así, me quiero, me cuido, me mimo, jamás necesitaría rebajar a una mina porque si o a un tipo. Los que comentan cosas malas, mírense al espejo y pregúntense si son felices, que lo dudo. Besitos, bendiciones y luz para ustedes”.