Yanina Latorre volvió recargada de sus vacaciones en Nueva York, y recién llegada a Buenos Aires, entró a Twitter para disparar contra una ex compañera que le daba consejos sobre cómo tener amantes, a quien catalogó de ser una mosquita muerta y tener cara de boluda.

“Me acuerdo cuando la panelista me daba clases de cómo tener amantes en el camarín…hermosa la frialdad con la que se maneja”, inició Latorre la catarata de tuits.

“Las que pretenden parecer buenas y educadas son las peores”, aseguró, para luego revelar cuál era la coartada de su ex compañera infiel: “¿Te acordás cuando me decías ‘le digo que voy al dentista’…¡Total tengo la boca ocupada! Mira que mona y fina resultaste”.

“No soporto que inventen sobre mí ni que se victimicen. ¡Voy a contar todo!¡Me cansó! Yo me hago cargo de lo que digo. No voy por atrás ni me hago la santita”, advirtió Yanina, y agregó:“No me busques la lengua, inútil. Por traidora y mentirosa voy a contar todo”.

¿Quién es la apuntada por Yanina? Ella no dio ningún nombre, pero su ola de comentarios picantes sucedió momentos después de la aparición de Nequi Galotti, con quien ella está enemistada, en Infama recargado (América).