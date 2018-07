Esto de los paparazzis es agotador. Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 28 Jun, 2018 a las 3:30 PDT

La versión de incipiente romance entre Jimena Barón y Facundo Moyano generó revuelo, dado que la ex del diputado, Nicole Neumann, está en una relación con Matias Tasín, quien salió con la cantante.

Barón respondió con mucho humor en las redes: “Lo único que hacen los rumores pedorros de romance es enardecer a los wachines que me quieren dar y obligarlos a ponerse las pilas. Ayer me llegó una caja de bombones (que ya me lastré). No dejen de mandar fruta que quiero ligar Luis Buiton (sic)”.