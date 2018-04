A días de la llegada de su primera hija, Adabel Guerrero publicó una foto en la que luce su cuerpo totalmente desnudo para mostrar su tierna panza que transita la 40 semana de gestación.

La bailarina, que publica en las redes sociales la dulce espera de Lola, posó para su pareja Martín Lamela y posteó en su cuenta de Instagram la foto que, según su especulación, generaría polémica. "Ya sé que estoy desnuda y muchos me criticarán (y a los que lo hagan, los bloqueo por pelot...), pero a mí me pareció una hermosa foto", aseguró. "La naturaleza en su máxima expresión. La mejor figura que he tenido. Mi mejor estado. Mi mejor momento. #Lola", agregó junto a la imagen.

La actriz está en pareja con el empresario hace nueve años y hace cinco comenzaron distintos tratamientos para ser padres. Él es padre de Juan Cruz, Thiago y Valentino, quienes están esperando con ansias la llegada de su hermanita. Adabel tenía una cesárea programada pero, a último momento, la beba se dio vuelta y los médicos decidieron esperar el parto natural.