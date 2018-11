"Tarde ideal para probar bikini", escribió Marcela Tauro en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella luciendo un traje de baño rosa y una camisa blanca. La imagen consiguió de inmediato miles de "Me gusta".

Es que la periodista de 53 años no suele mostrarse con poca ropa en las redes y por eso generó furor entre sus seguidores, que no dudaron en elogiarla.

"Muy diosa", "Un fuego", "Así, auténtica", "Sos preciosa, que Dios te colme de bendiciones", "Bomba, la mejor", "Un mujerón", "Estás divina", "Espléndida, una mujer real, te banco", "Está perfecto que te muestres natura, habla de tu honestidad también" y "Qué potra sos", fueron algunos de los comentarios.

La panelista de Intrusos y periodista de El Club del Moro y No está todo dicho, en La 100, está en pareja desde hace dos años con Martín Bisio, un rosarino con quien se visitan los fines de semana.

A pesar de la distancia, en marzo de este año, la pareja se comprometió cuando él festejo su cumpleaños número 33 en la ciudad santafesina. Y si todo marcha bien en el 2019 podría haber casamiento.

"Lo que más me gusta de Martín es que me banca. Tiene un aguante, pobre chico. Me contiene mucho y ve las cosas de otra manera, yo soy más dramática", remarcó en una de sus últimas entrevistas en televisión, la panelista de Intrusos.