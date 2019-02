Jana Maradona, la hija de Diego Armando, viajó hasta la costa Argentina e incendió las redes sociales con una tremenda fotografía que se ganó miles de likes en cuestión de minutos.

La joven sorprendió con su despampanante figura e infartantes curvas. "Creo que mi feed merecía una buena foto en mallita. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea .Mueve ese poom-poom, girl (girl). Es un asesina, cuando baila quiere, que to' el mundo la vea. I like your poom-poom, girl. Pd: ignoren los cables esos que no tuve manera de sacarlos y un poco me chupaban un huevo también", decoró Jana, la postal en donde se la puede ver luciendo una microbikini.

La relación de Diego y Jana es muy buena desde que el ex futbolista la reconoció como hija y se rencontraron a mediados de 2016. Tienen un vínculo muy estrecho y se ven con regularidad pese a que actualmente Maradona se encuentra instalado en México, donde se desempeña como director técnico del Dorados de Sinaloa. El crack del fútbol mundial se instaló en allí junto a Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, con quienes recuperó el vínculo.