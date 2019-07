Magui Bravi, la bailarina que se hizo famosa gracias a un reality, está en su máximo esplendor. Se reconcilió con su histórico novio, Octavio, y disfruta el éxito de Sex, la obra de alto voltaje de José María Muscari. Allí se luce como nunca. Muy sensual y exponiendo su costado más erótico. Ahora, en una entrevista que le hizo la revista Pronto, contó cómo fue su “primera vez”.

“Fue a los 18 años, cuando estaba terminando el secundario. La recuerdo muy bien porque fue con mi primer novio, que me esperó durante meses hasta que me animé. Tenía mucho miedo, él me llevaba seis años, pero fue un amor”, comentó.

El encuentro se dio en la casa del chico, que se aseguró de que sus padres permanecieran un buen rato fuera del hogar. “Me sentí muy tranquila, fue re normal”, agregó.

Con su actual novio, Bravi se considera “muy clasicona”. No tiene fantasías sexuales y se autocalifica como “aburrida”. Por este motivo, José María Muscari la invitó a que se besara con algunas chicas en la obra. “Nunca había besado a una mujer, y me divirtió la idea”, dijo.

En la nota, señaló que es la primera vez que siente ganas de convertirse en mamá, aunque no puede quedar embarazada por cuestiones laborales. “Tengo todo el año armado y en diciembre voy a filmar una película. Sin embargo, me imagino como una mamá que apoya en todo a su hijo y que lo incentiva a cumplir sus sueños”, afirmó.