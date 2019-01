Ni bien Sol Pérez fue convocada para formar parte de Nuevamente juntos, un amor de revista, aceptó. Tenía muchas ganas de formar parte de la temporada teatral de verano. Mucho más, en Mar del Plata. Cundo conoció a uno de sus compañeros, Federico Bal, lo supo: se convertirían en buenos amigos. Y, sin dudas, así fue.

La modelo se lleva muy bien con el actor. Es algo así como su confidente. El joven le contó que no asistirá a los premios Estrella de Mar. ¿Cuándo? Luego de enterarse de que su ex, Laurita Fernández, será la conductora. En un móvil con Intrusos, Sol no dudó en revelar que el joven se mantendrá lejos de la celebración y detalló por qué.

"No hay una bajada de línea de si hay que ir o no, generalmente se pide que vayamos a los eventos. Yo se que Fede no va a ir. Santiago no creo tampoco. Lo de Fede es una lástima porque es su primera temporada como director. Ojalá que vaya, quizás Bianca lo pueda convencer", comenzó diciendo la joven.

Antes de cerrar, Sol dejó muy en claro que no cree que Laurita se la mejor opción para conducir el evento. Si bien opina que es buena conductora, siente que se debería elegir a alguien que no compita en ninguna terna: "Es un poco raro que la conducción la haga una persona que está también en competencia, pero a la vez eso se hace también en otros premios como los Martín Fierro. Entonces no es algo tampoco tan fuera de lo común...".