Después de cuatro años de amor y convivencia, Alejandro Huevo Müller (59) y Roxana Cravero (24) terminaron su relación a principios de 2018, ruptura que trascendió recién en las últimas horas. Luego de que el actor lo confirmara en diálogo con Ivolucrados, Ciudad se comunicó con la modelo, quien contó los motivos de la crisis final que se arrastraba desde hacía varios meses.

-¿Fue una decisión de común acuerdo?

-Sí, absolutamente. Y en los mejores términos.

-¿Hubo terceros en discordia?

-No. La relación ya estaba desgastada desde antes del Bailando, y el Bailando terminó de desgastarla.

-¿Es una separación definitiva?

-Sí.

-Sin embargo, Huevo dijo que estaban “distanciados” y que era “por ahora”… ¿Es porque te quiere reconquistar?

-No. Él ya rehízo su vida.

-¿Con otra mujer?

-No sé, porque por respeto ya no tenemos contacto. Pero sé que está bien y eso me alegra mucho.

-¿Vos rehiciste tu vida amorosa?

-Estoy muy bien y muy feliz.

-Ya en las entrevistas se notaba que tenían roces…

-Claro, no queríamos lo mismo para la vida. Crecí mucho a su lado y aprendí mucho. Pero no tengo las mismas necesidades que cuando lo conocí a mis 19. Ahora estoy bien, proyectando y sintiéndome acompañada. Estoy trabajando mucho y luchando por obtener las cosas que quiero. Tengo ganas de estudiar, aunque aún no defino la carrera.

-Apenas comenzaron el romance, arrancaron a convivir en Buenos Aires. ¿Seguís en la casa de Huevo?

-No, yo me fui hace rato del departamento. Y estamos separados hace bastante. Tampoco me volví a Córdoba. Yo sigo en Buenos Aires.

-¿Cuánto hace que abandonaste el hogar?

-Mucho antes de que decidiéramos seguir cada uno por su lado. Después del Bailando ya vivía con una amiga que es actriz.