"Más que una posición, tengo una vida vivida", advirtió Jimena Barón. "Y sé por las cosas que pasamos las mujeres, por las cosas que luchamos, sé que las cosas siguen desparejas. No podría no ser feminista", concluyó. Y no es una idea sacada de contexto, porque lo tiene, justamente: es en respuesta a un tuit de hace unos días, donde avisaba que no quería "salir a cortar penes con motosierras".

Así, consultada por el programa Intrusos, ratificó su postura. Y opinó sobre Araceli González, quien encendió la polémica al decir que no era feminista porque tenía "un hijo varón precioso y un marido hermoso". "Yo también -remarcó Barón, con una sonrisa, en referencia a su hijo, Morrison Osvaldo, y su pareja, Juan Martín Del Potro-. Y soy feminista". No obstante, explicó que no le gusta "el ataque", como el que recibió la actriz en las redes tras su frase.

Fue entonces cuando el periodista Daniel Ambrosino le preguntó por el compañero en el teatro de Araceli: Facundo Arana. El actor había dicho que una mujer se siente "realizada" cuando es madre. "Es una frase muy machista -sostuvo Barón-. Puede ser una frase dolorosa porque hay muchas mujeres que no pueden o deciden no tener hijos. Nos están diciendo que nuestra felicidad o nuestra realización es el útero y es antigua, es machista, es feo".

Acto seguido, acercó una idea que generó cierta polémica: "Conozco muchas minas que tienen cinco hijos y que querían ser cantantes y son unas infelices. La realización es muy personal, no tiene nada que ver con la maternidad". Al volver al piso del programa de Jorge Rial, Marcela Tauro se mostró extrañada. "Me llama la atención lo (que dijo) de la maternidad…", comentó la panelista.

Si bien muchas seguidoras de Twitter la respaldaron, Jimena también recibió algunas críticas. Por eso decidió escribir un nuevo tuit, minutos después de que Intrusos emitiera su nota: "Pónganle el precio que quiera a hablar con libertad de temas que molestan, yo elijo pagarlo siempre. No gasten nunca nada en la hipocresía y la falta de resppeto. Todo lo que sume, compártanlo sin miedo y con amor".

Barón también aclaró el por qué de su canción Culo, ¿que podría interpretarse como una cosificación? "¡Todo lo contrario! -dijo-. Es una canción que dice el culo es mío. Yo te aviso qué quiero, qué no quiero, si lo quiero mostrar lo muestro porque me gusta a mí, porque nací con esto puesto, a mí me gusta cómo es, sea grande, chico, parado, duro o fofo, y lo muestro con orgullo".