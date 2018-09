Jimena Barón se sinceró sobre el rol de Daniel Osvaldo como padre. "Yo le pongo humor, pero en realidad no es nada gracioso", comentó la actriz.

Las declaraciones llegaron sobre el fin de una entrevista con Los ángeles de la mañana. "¿Daniel Osvaldo se ocupa de Momo?", indagaron.

“No, no se ocupa. ¿Pero cuándo se ocupó? Siempre lo mismo. Ahora se fue de viaje por tres meses. No importa cuánto hace que no lo ve a Momo, los datos son escabrosos, pero no interesan. Momo lo extraña, pregunta, por supuesto", agregó.

Luego dijo que no hablaba del tema porque ella también era responsable de haberlo elegido como padre de su hijo. "Si tuviera que hablar tendríamos que hacer este programa hasta la trasnoche y además porque es el papá de mi hijo. Digo, no es que el me adormeció y me inseminó", aseguró.

Además confesó que le molesta que la critiquen cuando bromea sobre el tema. "A veces me choca ver en la tele que si hago un chiste sobre él digan ‘eh, pero es el padre’. Pero en realidad no es nada gracioso. Yo crié un hijo recontra sola con lo complicado que es. Me cuesta laburar y ganar guita. Esto de la música es a pulmonazo", completó.