"Nunca volvería a invitarla, tiene muy mala energía", disparó Carolina "Pampita" Ardohain (39), tras la entrevista que la jurado del "Bailando" le realizó a Nicole Neumann (36) en su programa Pampita Online en la señal KZO.

"Si la producción me la pidiera como invitada otra vez, diría que no", advirtió Ardohain en diálogo con Intrusos. "Me sorprendió la actitud, cómo hablaba de ciertas cosas que no tenían justificación, pero no soy quién para juzgarla", sostuvo una enérgica Pampita,sorprendida y disgustada luego del encuentro con su colega.

"Tuvimos la oportunidad de hablar de los temas que teníamos que hablar y obviamente había un interés del canal para que lo hagamos", dijo la novia de "Pico" Mónaco.

Nicole, que se fue disgustada e "incómoda" del programa de Pampita, "no puso condiciones para hablar y si lo hubiera pedido se lo hubiéramos respetado", sostuvo Ardohain. "Pensé que iba a venir con la misma onda con la que yo fui a su programa. Ella como invitada no tuvo la misma energía que tuve yo cuando la visité en su ciclo", agregó.

Consultada sobre si volvería a trabajar con su colega, Pampita Ardohain fue contundente: "Si tengo que elegir, lo haría con personas que me quieran y que me respeten como profesional, me parece que este no es el caso. Ella faltó al respeto porque era mi living", y siguió: "Vino acá a decir que yo no trabajaba bien y que no era buena compañera. Es raro que un invitado ataque al conductor. Yo nunca lo había visto".