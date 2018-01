Nicole Neumann y Carolina Ardohain estuvieron enfrentadas durante muchos años. En 2017, el destino las volvió a juntar, ya que ambas fueron contratadas por el canal KZO para tener sus respectivos programas. Ellas intentaron hacer las paces y reconciliarse, sin mucho éxito.

Este verano, las modelos estuvieron en Punta del Este para descansar y cumplir con algunos compromisos laborales. Pero la ex jurado del Bailando no quiso cruzarse en público con ella, a tal punto que antes de asistir a un evento avisó que si Nicole estaba invitada, prefería no ir.

"Hace poquito nos encontramos y lo hablamos, pero se ve que insiste. Es alguien que pide perdón, pero después no quiere ir a un evento solamente porque estoy yo", dijo la ex de Facundo Moyano en una entrevista con el diario uruguayo El País. "Me parece un mamarracho", sentenció.

Además, la conductora de Tardes Nuestras aseguró que no tendría problemas en entrevistar otra vez a su colega en su programa: "Yo la volvería a invitar pero esta vez me cuidaría menos, como hizo ella. Hablaría de cosas que sé que le pueden incomodar como hizo ella conmigo".

"Ella ya vino a mi programa en Buenos Aires. Fue menos ruidoso porque yo la traté bien", recordó la modelo con respecto al mal momento que pasó cuando fue al ciclo Pampita Online el año pasado. En esa oportunidad, charlaron sobre el origen del apodo "Muqui" y la mala onda que había cada vez que compartían desfiles.

"Nunca volvería a invitarla, tiene muy mala energía", había confesado la novia de Juan "Pico" Mónaco tras el tenso encuentro que tuvo con su colega. "Pensé que iba a venir con la misma onda con la que yo fui a su programa. Ella como invitada no tuvo la misma energía que tuve yo cuando la visité en su ciclo", agregó.