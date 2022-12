La boxeadora australiana Ebanie Bridges se desnudó en plena entrevista para anunciar que la empresa OnlyFans, que produce contenido para adultos, será su nuevo patrocinador. Además de esto, la joven peleadora informó que abrió una cuenta para que sus fanáticos puedan también seguirla fuera del ring.

“Me uní a OnlyFans, mi página está activa, puedes suscribirte ahora, estoy muy emocionada. Les mostraré a todos mi contenido exclusivo y todas las cosas que no puedo compartir en Instagram”, dijo la campeona del mundo en la categoría semipesados.

Bridges es ahora una de las personalidades más buscadas en el deporte y sin duda su apariencia física la hizo ganar muchos seguidores, algo que decidió capitalizar a través de video y fotos con contenido para adultos.

La australiana apareció en la entrevista con una sensual lencería y en medio de las preguntas de los periodistas se quitó la parte superior de su ropa y dejó al descubierto sus pechos.

Bridges no es la primer deportista en unirse al popular sitio web OnlyFans, donde las personas pueden autopublicar su propio contenido para adultos y obtener las recompensas fiscales.

“Fui la primera en pesarme con lencería y recibí una gran cantidad de reacciones violentas. Pero allané el camino para que otras mujeres en el deporte tuvieran la confianza para hacer lo mismo. Espero una polémica similar con esto, pero intento ser una pionera en el deporte e inspirar a muchas otras mujeres para que puedan actuar libremente sin preocuparse por cómo serán juzgadas”, declaró.

El topless en entrevista

Después del triunfo frente a su compatriota, la Bombardera Rubia, como se apoda, concedió un reportaje en el cual hicieron mención a la ropa interior con la que había posado en el pesaje. Cuando se le preguntó acerca del tema, Ebanie no lo pensó dos veces y una vez más mostró la dirección del sitio web haciendo topless frente a la cámara.

“¿Qué quieres decir con ‘explicar mi traje de pesaje?”, cuestionó Bridges a la periodista. En la secuencia, ella se levantó la remera en vivo, dejando desconcertada tanto a la reportera como a su equipo en el estudio. Para bromear, rápidamente la protagonista soltó: “Suscríbase ahora. Es sexy, ¿no?”.

Bridges, de 36 años, tomó mucha notoriedad pública a partir de los pesajes a los que acude con lencería. Al respecto, en diversas entrevistas se defendió: “Fui fisicoculturista durante diez años, y eso es lo que hice en el fisicoculturismo, vestir hermosos bikinis en el escenario mientras posaba. Tengo como 100 conjuntos de lencería. Quiero verme bien en la balanza, ¿por qué no? Me pondré lo que me gusta y ¿por qué tengo que ser como todos los demás? Sigue siendo ropa interior”.