Natalie Pérez es, sin dudas, una de las actrices del momento por su protagónico en Pequeña Victoria se ha ganado el cariño de miles de argentinos. En esta oportunidad, la artista sorprendió a sus seguidores con una foto completamente desnuda.

"Papá, no se me ve nada. Tranqui", escribió Natalie en el pie de dos de las fotos: una con ropa y la otra sin nada.

La actriz se encuentra viviendo su soltería a pleno. Hace unas meses atrás, reveló que se separó de su novio tras varios años juntos.

“Un día me desperté, eran las 8.30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: 'No podemos discutir a esta hora'. Y me fui. Ya cuando te peleas a esa hora no tiene sentido”, contó en su momento en el living de Susana Giménez.

Por otro lado, Natalie Pérez protagonizó una comedia romántica junto a Nico Furtado. Muchos de los seguidores de ambos apostaron a que la pareja trascendiera la pantalla grande pero ambos negaron esos rumores.