Tras su separación con Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco, Morena Rial ha tenido un destape hot en las redes, mostrando su lado más sensual, como nunca antes. Sin hacer caso a las críticas, la hija de Jorge está disfrutando su soltería con provocadores posteos que se llenan de ‘likes’.

Pero pese a la libertad con la que se ha mostrado, su corazón parece tener nuevo dueño. Las sospechas de un nuevo amor surgen a partir de las enigmáticas y provocativas frases que la influencer ha posteado en sus redes.

“Qué e’ lo que tienes? Yo no sé. Que me mata y no sé por qué”, escribió en la publicación que realizó en la noche del martes, dejando en claro que un nuevo amor ha llegado a su vida y al que sumó un emoji en un “diablillo” con una sonrisa pícara.

Para acompañar el sugerente mensaje, la hermana de Rocío usó boomerang en el que mostraba provocativa el piercing que tiene en la lengua, sumado a un tremendo escote que dejaba ver una parte importante de sus pechos, acompañado por un pantalón animal print.

La publicación captada en su casa de Villa Devoto, Buenos Aires, alcanzó en algunas horas casi 90 mil reproducciones y un par de comentarios, ya que los tiene limitados solo a las personas que ella sigue, entre los que se destacaban los de sus amigos y uno de la cuenta de su hijo Francesco Benicio que ella misma maneja.