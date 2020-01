Luisana Lopilato utilizó las redes, como lo hace de costumbre, para divertir a sus seguidores. Sin embargo, nunca había mostrado este lado “raro” de ella.

La modelo compartió una foto en donde se la ve acostada y con una peluca en la cabeza.

Ante esto, escribió: “No se asusten. No me hice nada raro en el pelo ����‍♀ Mis hijos no se pueden dormir sin agarrarmelo. Así que la mejor solución fue empezar a usar pelucas para que no me lo arranquen�� Ayer tocó la peluca de Elsa, de Frozen �� Tengo que ver qué toca mañana según a quién le agarra el ataque! ����”.

No obstante, esta no es la primera vez que Luisana utiliza las redes para comentar este tipo de “tips” que tiene para safar de algún tipo de “malestar”.

Hace bastante tiempo atrás compartió una técnica para no llorar cada vez que ella corta la cebolla: utiliza antiparras.