Paulo Dybala atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: es ídolo y figura en la Juventus (decidieron que esta temporada lleve el dorsal número 10), el club italiano rechazó una oferta por 160 millones de euros por parte de Barcelona para hacerse con los servicios del cordobés y comenzará como titular en el primer partido oficial de Jorge Sampaoli en la Selección argentina.

Sin embargo, también es noticia por cuestiones extrafutbolísticas. Luego de separarse de Antonella Cavalieri, y que algunos medios lo vinculen sentimentalmente con Oriana Sabatini, en Italia afirman que el delantero tendría una nueva conquista amorosa.

Según la revista Spy, Ginevra Sozzi sería la culpable de su ruptura con Cavalieri. La Joyay la joven italiana se conocieron en Formentera y "se gustaron a primera vista".

"Cuando conocí a Paulo, no sabía quién era. Desde entonces me cortejó con mensajes y gestos de cariño, a lo que yo respondí porque me aseguró que con su pareja estaba en crisis desde hacía tiempo", explicó Sozzi.

Non puoi domare un cavallo selvaggio, lo uccideresti e gli toglieresti la libertà di essere com'è. Però se vuoi puoi imparare a corrergli al fianco, imparando che cosa sia quell'infinito brivido chiamato libertà... #freesoul #gipsysoul #G