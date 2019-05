Isabel Macedo pasó por la peluquería y se hizo un nuevo look que sorprendió a sus seguidores. La actriz, esposa del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, publicó una imagen donde se la ve posando con su corte de pelo renovado.

“Blond”, escribió Macedo junto a la imagen que generó miles de likes y comentarios de sus fans que elogiaron el cambio.

“Me encantaaaa, todos los colores te quedarían bien!”, “Sos tan genial hasta contestando los comentarios siempre con tan buena onda”, “Tengas el color de pelos que tengas, igual te queda bien”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

La perlita del posteo fue que la comentó el marido de la actriz, de una manera muy tierna escribiendo tres emoticones que resaltan la belleza de su mujer.

Cabe destacar que en una entrevista realizada por el diario La Nación hace unos meses, Isabel se refirió a la posibilidad de ser primera dama en algún momento por la actividad laboral de su media naranja. “No me preparé nunca para ocupar un lugar acompañando a alguien. Toda mi vida trabajé por mis propios medios, fui lo que quise ser y estuve donde quise estar“, aseguró.

Por otro lado, también habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en alguna ficción o proyecto. “Si me llaman para hacer algo que me cope, sí. Tendría que ser un muy buen personaje en una buena historia. En pos de la bebita [Isabel, su hija], preferiría algo más corto, como una película o un unitario, pero si fuera una tira que me copa, la haría”, sentenció en aquel reportaje dejando la puerta abierta para volver al ruedo en algún momento.