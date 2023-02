Si bien está alejada de la televisión desde hace algunos meses, Celeste Cid sigue enloqueciendo a sus seguidores y causando sensación con cada posteo que realiza.

Hace algunos días, Celeste Cid cumplió 39 años y sorprendió a sus fans publicando un álbum de fotos en bikini luciendo más fabulosa que nunca. "39, no entiendo cuando pasó todo.Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé. No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz. Gracias a todas las personas con las que me crucé, de todas aprendí algo. Gracias a mi misma .. por, ante todo, siempre elegir creer y proteger a la niña que aún habita en mi", escribió feliz con su presente.

Ahora, Celeste Cid redobló la apuesta y subió una nueva postal, esta vez haciéndole zoom a su cuerpazo luciendo una micro-bikini fucsia con estampas. La top celebró el fin de un mes lleno de trabajo, experiencias y viajes.

"Ultimo día de los 742 que tuvo enero. Terminé esta hermosura , fuerte y contundente, directo a los huesos... casi que leí el final junto al mar y lloré en silencio. Qué bendición viajar, qué bendición la amistad, sus rutas y caminos", comentó Celeste junto al álbum aunque lo cierto es que fue su figura la que se robó toda la atención.