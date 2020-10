Florencia Peña no deja de mostrarse con poca ropa en sus redes sociales, y siempre abre la polémica con alguna de sus tantas publicaciones.

Esta vez eligió un look muy jugado, un body negro de cuero, súper ajustado, botas altas negras y todo ¡arriba de un tejado! "Siempre terraza", escribió la actriz.

LA ÚLTIMA POLÉMICA

Promocionar determinados productos o ceder la imagen de uno o una para ciertas campañas gráficas puede ser, a veces, contraproducente. Tal es el caso la incómoda situación en la que se vio envuelta este fin de semana Florencia Peña (45).

Es que, este domingo, la reconocida actriz fue duramente criticada en las redes sociales por la aparición de una publicidad que, según su palabra, jamás "fue consensuada" con ella y que, además, se encuentra "en las antípodas de su pensamiento".

¿Pero de qué publicación se trata? De un aviso gráfico, de cara al próximo Día de la Madre, en el que Florencia aparece posando muy sexy con una mopa y a su lado dice: "El mejor regalo para mamá. Chau trapo de piso".

la propia conductora estalló de ira y aclaró su postura en un contundente comunicado. "Mi aclaración sobre el aviso publicado por la empresa Iberia en el día de la fecha", comenzó diciendo Florencia.

Y continuó: "Lamento el aviso de la empresa Iberia en el día de la fecha, ya que se encuentra en las antípodas de mi pensamiento. Fui consultada para ceder una imagen que ya había sido publicada en mi Instagram en otro contexto. Pero nunca fui informada por la empresa respecto a cómo sería utilizada dicha imagen y a qué texto se asociaría".

"Dicha publicidad no contó jamás con mi aprobación y autorización. Aclaro que no comparto el mensaje expresado, ya que el mismo se encuentra muy lejos de mi manera de vivir y de pensar. Vuelvo a reiterar: esta publicación no fue consensuada conmigo", concluyó, determinante.

Además, Florencia, quien en reiteradas ocasiones publicitó el famoso balde escurridor en sus redes, con frases como "la mopa on fire", "en casa limpiamos todxs" o "sencillita para trapear", le contestó a muchas personas que la atacaron en Twitter.

"De la creadora de 'poliamor', ahora llega el 'no estaba al tanto'. Negadora serial, no te quejes y andá a fregar que la casa no se paga sola, sometida...", le escribió con muchísima agresión una joven. "Esta aclaración va para la gente buena leche y pensante. No te subas las medias", le respondió la actriz.