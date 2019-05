Cuando pensábamos que Charlotte Caniggia se había alejado de los medios masivos de comunicación definitivamente, tras su estallido en la pantalla chica, regresó... ¡más picante que antes! Feliz por volver a formar parte del certamen de baile de ShowMatch, Súper Bailando 2019, la joven se hizo presente en la pista y sorprendió a los televidentes con sus confesiones súper calientes.

Fiel a su estilo, sincera y auténtica, la joven contó que está felizmente de novia con Roberto. Sin embargo, aclaró que, aunque lo ama, antes de ponerse de novia a lo que más le prestó atención fue al... sexo. "Primero es todo sexual. Si no hay nada sexual no pasa a ser novio. Si el sexo es malo, no es novio”, lanzó.

En la misma línea (yendo un poco más allá), la mediática habló del miembro de su pareja. Si, leyeron bien: del miembro de su pareja. "Si viene mal, limpieza total. Lo más importante es… Esto lo dice mi mamá. Roberto viene bien sino ya lo descartaba... ¡Es lo más importante!", expresó, divertida, la joven.

Antes de cerrar, Charlotte descartó que el dinero de sus pretendientes sea lo más importante para ella y dejó muy en claro ¡de nuevo! que se fija en otra cosa.