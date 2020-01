Sus curvas, su hermoso rostro angelical, y su belleza tanto interior como exterior convirtieron a Camila Cavallo, la modelo, pareja de Mariano Martínez con quien tiene a su hija, Alma, en una de las mujeres más sexies y deseadas por los Argentinos. De carrera siempre ascendente desde que conoció al actor no se separó ni un segundo de él y logró formar a sus 24 años, la familia que siempre soñó.

Amante de las redes sociales, en esta oportunidad, "Cami" literalmente incendió su cuenta de Instagram al posar sin corpiño, en topless y con una bombacha negra para una nueva campaña. Todos sus fans enloquecieron con su belleza y sensualidad y lejos de mostrarse celoso, Mariano le dedicó a uno de los posteos un cariñoso "te amo".

Ayer, ella comunicó una larga reflexión ya que decidió no darle más el pecho a su hija y estás fueron sus palabras:

"Se termino una de las etapas más hermosas de mi vida. Y me pareció interesante hablar de este tema que tanta controversia genera muchas veces.. .

LA LACTANCIA Se es mejor mamá si das el pecho ? Yo pienso que NO, de ninguna manera. Es cierto que se recomienda por una cuestión de salud dar la teta, ya que aporta nutrientes y defensas que las leches de fórmula no logran igualar. Pero nadie nos cuenta que no nacimos sabiendo por naturaleza cómo dar de mamar a nuestros hijos. Hay personas que se les da mas fáciles y otras como

yo que tuvimos que tener paciencia y aprender. En los sanatorios y hospitales hay puericultoras que son quienes nos puedan ayudar dándonos tips de cómo hacerlo. Yo tuve que usar pezoneras de lo lastimada que tenía los pezones. Y me enseñaron cómo poner la beba y acomodarle el pezon a la hora de lactar para que deje de hacerlo. Si queres dar la teta asesórate con una pueri, porque no nacemos sabiendo, es una práctica que con amor y dedicación se aprende. Yo decidí darle por lo menos hasta los dos años como recomienda la organización mundial de la salud, y bueno.. haciendo un destete respetuoso llegamos a los dos años y 7 meses".