Jésica Cirio acaparó la mirada de sus seguidores posando de la manera más hot. A través de su cuenta de Instagram, la rubia compartió dos videos mostrando su amanecer en su casa y contó detalles de su desayuno.

“Una mañana cualquiera ��❤️ El desayuno es mi comida más planeada del día, me gusta que sea saludable porque marca la manera en la cual empiezo el día!”, escribió Jésica en el epígrafe de la publicación.

“Muy linda por fuera y por dentro también con un hermoso corazón!!!!”, “Sin lugar a dudas vos estás más Diosa cada día que pasa Jésica”, “Sos tan bonita mujeeerrrr la belleza si existe y sos vos Jésica”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

La mirada política de Jésica Cirio

Al respecto del actual Gobierno, la pareja del intendente Martín Insaurralde, dijo: “Yo creo que todo cambio es para bien y yo lo veo bien, la verdad es que le tengo mucha fe a este nuevo Gobierno y ojalá que podamos avanzar”.

“La verdad es que yo no voy a opinar de un Presidente que ya no está, lo único que puedo decir lógicamente es que no estábamos bien como país“, dijo la blonda en diálogo con primiciasya.com sobre el mandato de Mauricio Macri.