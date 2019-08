El Súper Bailando se pone cada vez más exigente y cada ritmo que pasa acerca más a la final a los participantes. Cinthia Fernández, participante del certamen junto a su novio Martín Baclini, publicó en Twitter quién cree que ganará el trofeo mayor y la sorpresa es ¡que no son ellos!

La modelo se refirió a Flor Vigna y Facundo Mazzei, quienes la vienen rompiendo en la pista y sacaron uno de los puntajes más altos en la gala del cuarteto, mostrando una actuación sensacional.

“¿Alguien me puede explicar para qué bailamos? A no ser que hagamos desaparecerlos con un plato volador a @flor_vigna y @FacuMazzei… ¡no hay manera de que no ganen! Son un fuego, todo lo que está bien. ¡No pueden más de bellos!” escribió Cinthia en su red social.

Las respuestas de los fans no tardaron en llegar, muchos apoyandola a ella y muchos compartiendo que Flor y Facu son una de las parejas favoritas del show. Sin embargo, la respuesta más ‘likeada’ fue la de la mísmisima Vigna, que le respondió los elogios con la misma moneda: “Me estás jodiendo ? LA ROMPES ! Enseñame a tirar esos tremendos trucos ! @cinthifernandez”

El ida y vuelta de las concursantes se siguieron tirando flores, y la mamá de Charis, Bella y Francesca, le contestó: “Cuando quieras pero te va a costar q me regales ese talento jajajaja ósea muy carooooo! seguí rompiéndola”.