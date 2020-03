Emily Ratajkowski no es nada pudorosa y su reciente publicación en Instagram no deja duda. La modelo británica compartió una espectacular foto en un bikini tipo tanga no apta para cardíacos.

“El verano llama”, escribió en la épica publicación.

La postal generó 1.5 millones de “likes” en pocas horas y dejó a todos con la boca abierta.

Con 29 años, la espigada modelo también ha incursionado en el mundo empresarial. Sus detractores se quejan que sus prendas no cubren ni lo más mínimo. A decir por este último ‘outfit’, tienen razón.