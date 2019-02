Flor Vigna emocionó a sus seguidores luego de compartir un video en el que, mientras muestran imágenes de su paso por Una semana nada más, la obra que encabeza junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas, expresa la felicidad que vive en este momento de su vida. Muy agradecida, la actriz remarca que está atravesando el momento que siempre soñó, de la mano del esfuerzo, perseverancia y dedicación, resalta que lo más importante es disfrutar las experiencias por las que tanto anheló pasar.

“Muy bien, esto es así. Si no te gustan las cursilerías con todo respeto y como dice Luismi, ahora te puedes marchar. Soy de las que piensa que cuando te agarra una linda emoción en vez de contenerla es mejor contagiarla. Estoy siendo muy feliz, estoy viviendo de lo que soñé desde pendeja. Le debo muchísimo a mi familia, familia muy pero muy laburadora donde el esfuerzo y el sacrificio siempre fueron palabra santa. Y como buena hija, decidí incorporarlas a mi vocación”, dijo en el post.

Luego añadió: “Pero en el camino me encontré con otras palabras igual de interesantes como el agradecimiento que me ayudó a procesar todo lo lindo y como el disfrute. Desde que no me olvido disfrutar cada día, todo empezó a fluir mucho mejor y me empezaron a pasar cosas que ni yo me hubiera imaginar. Hoy también me esfuerzo y me sacrifico, pero en armonía con mi disfrute y agradezco por eso”.