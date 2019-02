Ayer fue el Día de los Enamorados y Pampita no pasó de largo esta fecha tan especial. Mientras vive a full su soltería, la modelo aprovechó la ocasión para dedicar unas especiales palabras a sus hijos y todas las personas que la acompañan día a día.

"Que el amor este siempre en sus vidas! Den más de lo que quieren para ustedes mismos, amén fuerte, hagan locuras por amor, abracen a los seres queridos todos los días y mantengan el recuero presente de los que partieron pero seguimos amando más allá del tiempo y la distancia, digan palabras de cariño, besen mucho, entreguen su corazón mil veces, y no tengan miedo! No hay nada mas Lindo que Amar!", escribió la modelo en su cuenta de Instagram y acompañó este post con tiernas imágenes de Benicio, Beltrán y Bautista.

Después de anunciar su separación con Pico Mónaco, la diosa habló sobre esta nueva etapa de su vida y de los rumores en torno a su ruptura con el ex tenista.

"Nos dimos una oportunidad, lo dije estos días cuando salí a dar la noticia en mis redes. Siempre que hablo, prefiero que sea en primera persona y que no especulen, dar la noticia yo o la otra persona. Es la mejor forma. Dimos lo mejor de cada uno y no funcionó, no hay mucho más que decir. Después hay cosas que son íntimas y tienen que ver con una relación de pareja respecto a las expectativas de uno y del otro. No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no. Lo intentamos, le pusimos lo mejor y no pudo ser. Los dos somos re buenas personas, estábamos solteros, no le debíamos nada a nadie, no teníamos porqué estar escondidos y queríamos probar", dijo sobre esta fallida reconciliación.

Luego, se refirió a las versiones de un "reencuentro por conveniencia" y de los supuestos arreglos comerciales. "No lucramos con la relación como dicen los malintencionados. Se habla con mucha malicia y no es cierto. Somos dos personas normales que estábamos solteros, teníamos mucho cariño y quisimos ver qué pasaba. No hay más que eso", aclaró.