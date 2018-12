Cinthia Fernández pasó un momento difícil durante su última participación en el Bailando este lunes 3. Tras enfrentarse con Nara Ferragut y Marcelo Polino en la gala de folclore, la participante terminó llorando en el camarín y con deseos de renunciar al certamen.

En el ciclo Involucrados, la panelista dio detalles de este episodio: "Ayer pasé por situaciones que no quiero pasar y que ninguna mujer quiere pasar. Polino me trató de ignorante… Mi hija se fue llorando y me dijo: 'El señor de anteojos que te gritó es malo'".

Además, explicó que su pelea con el jurado no fue lo único que le molestó: "Adelante de mis hijas me dijeron que rompí una familia por haber sido infiel (a Matías Defederico), un montón de cosas que no tenían sentido". Y señaló que le dolió haber vivido estas situaciones mientras sus hijas estaban en el estudio.

"Los chicos de la producción (de ShowMatch) me dijeron que no estuvo bien. No estoy tan loca. Me trataron como una cualquiera", manifestó. "No porque yo necesite el laburo, me tengo que bancar cualquier cosa. Pero si renuncio, van a decir que soy una cobarde porque hace un mes dije que necesitaba trabajar", agregó.

Al recordar todo lo ocurrido en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, Cinthia se mostró enojada, pero por sobre todo, muy angustiada. Y explicó que estaba cansada de ser la protagonista de estos escándalos mediáticos.

"Tengo ganas de renunciar porque la pase como el 'traste'. Ninguna mujer se merece lo que pasé yo. Por show o por laburo no lo voy a permitir… Yo estoy ahí porque necesito la guita. Todos necesitamos laburar. Pero tampoco tengo ganas de pasarla mal. ¿A qué costo?", finalizó Fernández.