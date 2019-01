Wanda Nara y Maxi López comenzaron el año peleando. Según reveló el jugador persisten los conflictos por las visitas de los tres hijos que tienen en común, Benicio, Costantino y Benedicto, porque Wanda pone constantes obstáculos.

"Todo el tiempo me encuentro con una persona que busca bloquear esa relación. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un 'pero'", contó Maxi en una nota radial con La Red.

Para dar un ejemplo concreto, lo que ocurrió en Año Nuevo prueba la discordia. Ese día, el arreglo era que López pasara el día festivo con los nenes, pero a último momento Wanda -que recibió el 2019 en la Argentina- cambió los planes y le dijo que si quería verlos, tenía que ir a la casa de Zaira, donde estaban todos.

"Estuve una hora más o menos peleando por teléfono para ver a los nenes y no me los quería dar. 'Tenés que entrar en casa', me dijo, y yo obviamente no quería. Una situación un poco absurda, pero no sé qué es lo que tiene en la cabeza, haciendo estas cosas. Pero por los nenes hago eso y más", reprochó.

Tras recibir varios mensajes que la arrobaban en Twitter, Wanda decidió recoger el guante y contestar a través de la red social: "¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi con entrevistas 'futbolísticas'", lanzó. Y el final de su mensaje se lo dedicó a Martín Arévalo, periodista de TyC Sports y La Red con quien ya tuvo cruces, tanto ella como Icardi.

"El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada", agregó, junto a una foto de Marley que sembró más dudas que certezas. El chiste parecería ser por el parecido en el look de López con el conductor de Telefé. ¿Qué dirá el papá de Mirko?