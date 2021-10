Si hay alguien que supo superarse, que afrontó desafíos y se armó de coraje para quererse más, esa es Nazarena Vélez. La actriz, productora y directora teatral hoy luce bien plantada a los 47 años, está enamorada y recientemente celebró la boda de su hija Barbie Vélez.

En las últimas horas, una Nazarena Vélez diferente, real y actual posó casi desnuda frente al espejo para mostrarse tal cual es, sin maquillajes, ni photoshop y reflexionó para dar apoyo a quienes no asumen o aman su cuerpo.

La actriz, que en lo más alto de su carrera como vedette, atravesó duras situaciones de consumo de sustancias con intenciones de verse "más flaca", hoy se muestra renovada, y fundamentalmente sana, tanto mental como físicamente.

A sus 47 años, Nazarena Vélez se fotografió de frente, de costado y de espaldas en ropa interior blanca: "Mirando cómo se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata".

"Siempre vaga", acotó la mamá de Barbie Vélez, que se encuentra de Luna de Miel en México con su flamante marido Lucas Rodríguez.

"Estamos en octubre y veo como arrancó la carrera para 'llegar bien' al verano. Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien. Pero odio cuando eso se convierte en una obsesión y en lo único que importa, porque me pasó y me enfermó a un nivel que casi se lleva mi vida", confesó una vez más Nazarena.

"Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo y, no lo amo, pero lo acepto", reconoció una madura Nazarena Vélez, hoy en pareja con Santiago Caamaño, el "Bocha".

"Eso hoy me hace vivir un poquito más relajada y feliz", agregó la actriz en su profundo posteo de Instagram.

Y reflexionó para brindar apoyo a quien lo necesite y la lea: "¿Cómo venís con lo que te devuelve el espejo? ¿Te cuidás? Pero fundamentalmente, ¿te querés? Ojalá que sí. La sororidad y empatía empieza con nosotras mismas. Cuídate y querete mucho".

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación, que en pocas horas sumó más de 100.000 me gusta, se encontró el de su ex pareja, Alejandro Pucheta, papá de su hija Barbarita, quien reaccionó a sus palabras y a sus fotos con tres aplausos. Nazarena, sin quedarse atrás, le respondió con un corazón.