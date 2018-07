Nicole Neumann realizó una escapada fugaz a Europa en un viaje en el que mezcló el placer y el trabajo. La modelo participó del ciclo Por el mundo con Marley y aprovechó para disfrutar de unos días de relax con su nuevo amor, Matías Tasín.

Mientras aquí, en Buenos Aires, su archienemiga Ivana Figueiras la defenestraba en Intrusos, allá, en Londres, la conductora de Tardes nuestras de KZO se sorprendía con un pedido del empresario: "Cuántas veces en la vida te dicen: '¿Querés ser mi novia ? ¿Y en Londres?' #LaVidaTedaSorpresas".

(

En la capital de Inglaterra, la pareja también visitó el Puente de las dos Torres. "Hay que construir puentes y no muros. Gracias @matiastasin", escribió la mamá de Indiana, Allegra y Sienna en la red social.

Bélgica y Francia fueron otros lugares que visitaron en esta escapada, en la que no solo formalizaron su relación, sino que también vivieron unos días de mucha pasión y felicidad, como se los puede ver en las fotos que ella compartió con sus seguidores de la red social.

"¡Qué lindo encontrarte con personas que sólo quieren sumar, construir, unir, cuidarte y brindarte risas! Quien tiene una vida feliz y con contenido, sólo busca eso, o sumar , o nada …. Qué lindo encontrarte @matiastasin", señaló Nicole.

A modo de despedida de esta escapada, ella compartió una foto íntima con Tasín mientras desayunaban en el hotel. Luego, regresaron a Buenos Aires. Apenas llegaron al aeropuerto de Ezeiza, Neumann tuve que dar explicaciones sobre un polémico audio que le envío al padre de sus hijas y se viralizó en los medios.

"Escuchame… seriamente, o sea, a mí… lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad, eh… O sea, a mí no me da bronca, no me da más que la vergüencita ajena de ser tu ex. El papel que estás haciendo realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo", le aconsejó a su ex pareja.

Ella reconoció que se trataba de un WhatsApp que le envío para darle su opinión sobre la gran exposición que estaba teniendo en los medios luego de su separación. "Estuve 11 años con él… es como le diría a un hermano: 'Hola, me parece que no estás haciendo las cosas bien'. Nada más", declaró a Intrusos.

Pero, este no es el único escándalo en el que está involucrada la modelo. Ivana Figueiras, su archienemiga, realizó duras críticas: la acusó de haberla extorsionado, de ser una falsa vegana y de haber apodado "mostra" ("monstruo" en el lunfardo futbolístico) a Mica Viciconte, la actual pareja de Cubero.